В Киеве возобновили движение некоторые маршрутки

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Киеве частные перевозчики возобновили работу на 11 маршрутах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

Детали

Возобновили работу маршруты №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 и 598.

В КГГА добавили, что при необходимости количество подвижного состава будет увеличиваться как на таких маршрутах, так и на общегородских маршрутах большой протяженности.

Напомним

С 6 апреля метро в Киеве начинает работу на один час раньше — с 7:30.