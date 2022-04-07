СМИ: Генсек НАТО предупредил, что война в Украине может длиться месяцы, и даже годы

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что война в Украине может длиться месяцы, и даже годы. Он отметил, что нет никаких признаков того, что российский диктатор владимир путин “потерял амбиции контролировать всю страну”. Об этом информирует УНН со ссылкой на Daily Mail.

Цитата

Во время выступления накануне встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО Столтенберг заявил, что международному сообществу следует “реалистично” относиться к намерениям Москвы и осознавать, что война может продолжаться долго.

“Нам также нужно быть готовым к долговременной перспективе, когда речь идет о поддержке Украины, сохранении санкций и укреплении нашей обороны”, - сказал он.

Столтенберг заметил, что после 24 февраля члены Альянса усилили свою поддержку. Ожидается, что после встреч 6 и 7 апреля в Брюсселе они скоординируют работу по дальнейшей военной помощи Украине.

Дополнение

Пентагон заявляет, что невозможно узнать, как долго будет продолжаться война, но Украина может ее выиграть.