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Над Запорожьем ПВО сбила три вражеские ракеты – горсовет

Над Запорожьем ПВО сбила три вражеские ракеты – горсовет

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Ночью над Запорожьем украинская противовоздушная оборона сбила три ракеты российских оккупантов. Об этом в Telegram рассказал секретарь городского совета Анатолий Куртев, информирует УНН.

Цитата

"В разных районах города люди слышали взрывы. Дело в том, что этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации они уничтожили три крылатые ракеты над городом. Поэтому паниковать не нужно. Но нужно помнить о том, что сирены звучат не просто так", — написал Куртев.

Напомним 

В Токмаке Запорожской области российские оккупанты заставляют медработников подписывать "контракты" на работу с министерством здравоохранения российской федерации.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область
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