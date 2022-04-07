Российские оккупанты продолжают принудительно вывозить медиков и пациентов из Мариуполя - горсовет

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты принудительно вывозят медицинский персонал и пациентов городской больницы №4 в Мариуполе Донецкой области на временно оккупированную территорию, сообщили утром в четверг, 7 апреля, в Мариупольском городском совете, распространив соответствующее видео, пишет УНН.

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"Новые факты военных преступлений россии. Оккупанты насильно вывезли мариупольцев на территорию рф и так называемой "днр". Персонал и пациенты городской больницы №4 им. Мацуки были принудительно вывезены из Мариуполя на временно оккупированную территорию Украины. Известно, что в медицинское учреждение пришли вооруженные люди, которые в ультимативной форме сообщили, что врачи и пациенты должны выходить и садиться в транспорт оккупантов. Истощенные и напуганные люди были вынуждены выполнить приказы российских террористов", - указали в горсовете в Telegram.

Детали



В мэрии отмечают: что будет дальше с людьми - неизвестно. "Ранее уже были подтверждены случаи, когда людей отправляли в депрессивные регионы россии (хотя сейчас там других и нет)", - добавили в горсовете.

"Мы формируем единую базу незаконно депортированных людей для того, чтобы потом вернуть каждого мариупольца в Украину. Мы уже понимаем, что оккупанты насильно вывезли минимум 40 тысяч жителей Мариуполя. Наша цель - создать действенный механизм возвращения этих людей. Это сложная работа, которую мы ведем в полной координации с Павлом Кириленко, председателем Донецкой областной военной администрации", - сказал Мариупольский городской голова Вадим Бойченко.