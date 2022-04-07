С начала вторжения оккупанты повредили в Киеве 183 жилых дома

КИЕВ. 7 апреля. УНН. С начала полномасштабного вторжения российской федерации, оккупанты повредили в Киеве 183 жилых домов. Об этом УНН информирует со ссылкой на Telegram Киевской военной администрации.

Детали

Кроме жилых домов, оккупанты также повредили 20 частных усадеб, 45 школ и 26 детских садов.

Добавим

От начала вторжения россии в Киеве погибло 89 мирных жителей, среди них четверо детей.



