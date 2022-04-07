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Рашисты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве, он не работает – мэр

Рашисты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве, он не работает – мэр

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве, теперь он не работает. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич во время прямого эфира в Facebook, пишет УНН.

Детали

Городской голова не уточнил, когда именно враг нанес удар. Он объяснил, что сейчас железнодорожный вокзал города не работает, поскольку был существенно поврежден во время обстрелов оккупантов.

На вопрос, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, Сенкевич ответил: "Не работает, потому что разбомбили его".

Он напомнил, что из Николаева можно бесплатно эвакуироваться автобусами.

Добавим

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ситуация в Николаеве спокойная, но угроза ударов российских оккупантов с применением реактивных систем залпового огня - остается.

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область
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