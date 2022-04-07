Рашисты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве, он не работает – мэр

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал в Николаеве, теперь он не работает. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич во время прямого эфира в Facebook, пишет УНН.

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Городской голова не уточнил, когда именно враг нанес удар. Он объяснил, что сейчас железнодорожный вокзал города не работает, поскольку был существенно поврежден во время обстрелов оккупантов.

На вопрос, почему в Николаеве не работает железнодорожный вокзал, Сенкевич ответил: "Не работает, потому что разбомбили его".

Он напомнил, что из Николаева можно бесплатно эвакуироваться автобусами.



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Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что ситуация в Николаеве спокойная, но угроза ударов российских оккупантов с применением реактивных систем залпового огня - остается.



