Сенат США рассмотрит законопроект о запрете импорта нефти из россии

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сенат Соединенных Штатов рассмотрит в четверг, 7 апреля, законопроект о прекращении нормальных торговых отношений с россией и запрет импорта нефти страны-агрессора. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Associated Press.

Детали

Оба законопроекта разработали с целью усилить ответ США на полномасштабное вторжение россии в Украину, однако пока они “застряли” в Сенате.

Следовательно, законопроект о приостановлении торговли позволит президенту США Джо Байдену повысить пошлины на импорт определенных российских товаров. А закон о запрете импорта нефти из рф кодифицировал бы ограничения, которые Байден уже ввел в действие.

Дополнение

Сенат США единогласно принял важный закон о ленд-лизе, который позволит Байдену быстрее отправлять оружие и делать другие поставки Украине в условиях войны с россией.