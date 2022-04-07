Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,94 -0,1434 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
25890

В G7 обсуждают возможность привлечь путина к ответственности за войну в Украине

В G7 обсуждают возможность привлечь путина к ответственности за войну в Украине

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Главы дипломатий стран “Группы семи” сегодня собираются в Брюсселе для обсуждения вопроса о привлечении российского диктатора владимира путина к ответственности за войну в Украине. Об этом говорится в заявлении в Twitter Государственного департамента США, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня в Брюсселе министры иностранных дел G7 объединились против неспровоцированной жестокой войны Кремля против Украины. "Группа семи" поддерживает героический народ Украины”, - говорится в сообщении.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен добавил, что главы дипломатий “Группы семи” стремятся "привлечь к ответственности президента путина за его неспровоцированную войну по выбору и гарантировать, что он потерпит стратегическое поражение в войне с Украиной".

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал лидеров "Группы семи", которые сомневаются в целесообразности применения тех или иных санкций в отношении россии, посетить украинскую Бучу.

Источник: УНН
Теги: Россия, G7
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.