В Херсонской области ВСУ уничтожили вражеское артподразделение, которое готовилось бомбить мирных людей

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Херсонской области вооруженные силы Украины уничтожили артиллерийское подразделение российских оккупантов, которое готовилось к обстрелам мирных населенных пунктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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"В Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, которое готовилось к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "освободителей" сбежала. Вместе победим!" - говорится в сообщении.

Напомним

Ночью над Запорожьем украинская противовоздушная оборона сбила три ракеты российских оккупантов.