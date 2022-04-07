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В Херсонской области ВСУ уничтожили вражеское артподразделение, которое готовилось бомбить мирных людей

В Херсонской области ВСУ уничтожили вражеское артподразделение, которое готовилось бомбить мирных людей

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Херсонской области вооруженные силы Украины уничтожили артиллерийское подразделение российских оккупантов, которое готовилось к обстрелам мирных населенных пунктов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"В Херсонской области украинские воины разбили артиллерийское подразделение оккупантов, которое готовилось к обстрелам мирных населенных пунктов. К сожалению, часть "освободителей" сбежала. Вместе победим!" - говорится в сообщении.

Напомним

Ночью над Запорожьем украинская противовоздушная оборона сбила три ракеты российских оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
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