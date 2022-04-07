Оккупанты готовы калечить себя, чтобы не воевать в Украине: очередной перехваченный разговор

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты готовы калечить себя, чтобы не воевать в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телефонный разговор, который перехватила СБУ.

Цитата

"Чтобы вырваться из войны в Украине, российские оккупанты готовы себя калечить. Для большинства из них эта "спецоперация" превратилась в ад и единственное, о чем мечтают захватчики - остаться в живых", — отметили в СБУ.

Детали

Вот как рассуждает этот солдат армии садистов и мародеров: "У меня такие мысли, что если пустят на второй круг, я себя просто по ноге.., Чтобы она распухла, и я не мог. Все, идите нафиг", - рассказывает он матери в телефонном разговоре.

Женщина раздражена тем, что минобороны рф не выполнило ни одного из условий контракта. Поэтому призывает своего "героя" разорвать соглашение сразу после возвращения из Украины. Но ведь не факт, что он вернется, отметили в СБУ.

Возмущена она и тем, что ее чадо так долго находится в опасности: "40 дней под обстрелами не выдерживают даже здоровые мужики".

Но у ее сына простое объяснение: "Им пофиг. Они - уроды. путин - г*ндон конченный. Я его ненавижу. И шойгу".

"Как сказал классик, Каждый народ имеет власть, которую заслуживает. А за развязанную войну в Украине будет наказан каждый виновный!" — добавили в СБУ.

Напомним

Жители временно захваченных территорий в шоке от российских "освободителей".