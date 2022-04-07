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Под Киевом оккупанты ограбили дачу Олега Скрипки

Под Киевом оккупанты ограбили дачу Олега Скрипки

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты под Киевом ограбили дачу украинского певца Олега Скрипки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram артиста.

Детали

"Орки-мародеры в селе Козаровичи, что возле Бучи, вломились и жили на моей даче. Загадили и ограбили. Так быстро бежали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные", - написал Скрипка.

Певец добавил, что оккупанты не забрали самое дорогое - картину известного художника.

"Самое ценное, что там было - картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне персонально подарил. Они украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны", - отметил артист.

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Публикация от Олег Скрипка

Источник: УНН
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