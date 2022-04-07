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Spotify 11 апреля полностью прекратит работу в россии

Spotify 11 апреля полностью прекратит работу в россии

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Стриминговый музыкальный сервис Spotify 11 апреля полностью прекратит работу в россии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter сервиса.

Цитата

"11 апреля Spotify останавливает работу в россии. Это означает, что больше нельзя будет воспользоваться сервисами на сайте и в приложении", — говорится в сообщении.

Добавим

В начале марта Spotify ограничил возможность оформления premium-подписки в россии.

Напомним

Платежная компания PayPal прекратила работу в россии из-за ее вторжения в Украину.

Источник: УНН
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