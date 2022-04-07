Der Spiegel: российские военные обсуждали бойню в Буче по радиосвязи

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Немецкому Der Spiegel стало известно, что Служба внешней разведки Германии Bundesnachrichtendienst (BND) перехватила радиопереговоры российских военных, где обсуждалось убийство мирных жителей в Буче, пишет УНН.

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"Служба внешней разведки Германии Bundesnachrichtendienst (BND) получила новую ужасную информацию о зверствах, совершенных российскими оккупантами в городе Буча неподалеку от украинской столицы Киева. Der Spiegel стало известно, что BND перехватила российскую военную радиопередачу, где обсуждалось убийство мирных жителей в Буче. Некоторые из перехваченных радиопереговоров, похоже, могут напрямую быть связаны с трупами, которые были сфотографированы в Буче", - пишет издание.

Детали

После вывода российских войск из города в минувшие выходные было обнаружено массовое захоронение, а также тела нескольких десятков погибших мирных жителей, оставленные лежать на улицах. Руки жертв были связаны, а на телах были следы пыток. Сообщается, что среди жертв также много женщин и детей.

Российское правительство категорически отрицает, что российские войска отвечают за эти военные преступления. "Эти утверждения, однако, противоречат показаниям многочисленных свидетелей, опрошенных репортерами Der Spiegel и других новостных агентств в городе Буча", - пишет издание.

Перехваченные комментарии теперь, похоже, полностью отрицают опровержение россии, отмечает издание. Как стало известно Der Spiegel, в среду BND проинформировала парламентариев о своих выводах. "Часть перехваченного трафика, похоже, совпадает с местонахождением тел, найденных вдоль главной дороги через город. В одном из них солдат, похоже, сказал другому, что они только что застрелили мужчину на велосипеде. Это соответствует фотографии мертвого тела, лежащего рядом с велосипедом, которая разошлась по всему миру. В другом перехваченном разговоре мужчина, похоже, сказал: "Сначала ты допрашиваешь солдат, а потом стреляешь в них", - пишет издание.

"Материалы BND также, похоже, свидетельствуют о том, что ведущую роль в зверствах играли члены российского подразделения наемников под названием "Группа Вагнера". Известно, что группа совершала аналогичные преступления в Сирии", - отмечается в статье.

"Радиопереговоры, перехваченные BND, создают впечатление, что зверства, совершенные над мирными жителями в Буче, не были случайными действиями, ни действиями отдельных солдат, вышедших из-под контроля. Скорее, говорят источники, знакомые с аудиозаписью, материал предполагает, что военнослужащие говорили о зверствах так, будто они просто обсуждали свою повседневную жизнь", - пишет издание.

"Это, говорят источники, знакомые с записью, указывает на то, что убийства мирных жителей стали стандартным элементом российской военной деятельности, а возможно даже частью более широкой стратегии. Намерение в том, чтобы посеять страх среди гражданского населения и этим ослабить волю к сопротивлению", - сказано в статье.

Der Spiegel узнал, что сейчас анализируется больше перехваченных радиопереговоров, хотя, по-видимому, трудно точно локализовать часть звука. Некоторые записи, вероятно, указывают на то, что инциденты, подобные тем, что произошли в Буче, имели место и в других местах, пишет издание. Сообщается, что есть признаки возможных зверств на окраинах Мариуполя, крупного города на юге Украины, в осаде российских военных.

Дополнение



Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после ухода российских захватчиков.