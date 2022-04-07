россия использует территорию Молдовы для размещения своих сил – Минобороны

КИЕВ. 7 апреля. УНН. россия использует территории других государств для размещения своей техники и войск. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр во время брифинга сообщила, что на территории непризнанной Приднестровской республики россияне готовят город Тирасполь для приема самолетов, передает корреспондент УНН.

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“Мы видим признаки подготовки на территории непризнанной Приднестровской республики, на территории Молдовы. Там готовят Тирасполь для приема самолетов”, - заявила заместитель министра обороны.

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Кроме этого, по словам Маляр, белорусские войска на территории беларуси также находятся в боевой готовности. Есть риски, что они также могут быть использованы.

Кроме того, Минобороны имеет данные, что в беларусь могут перекидать в ближайшее время некоторые российские подразделения, которые сейчас они собирают по всей территории россии через воздушные пути.

“Мы видим, что россия меняет свои планы. Если в первые дни войны они точно знали, куда движутся и с какой целью, то сегодня они вынуждены корректировать свои планы в краткосрочной перспективе. То есть, это буквально несколько дней. Враг учится с нами воевать. Если в первые дни российская армия была дезориентирована, то по состоянию на сегодня они подстраиваются под нашу тактику, под нашу стратегию, и берут время, или затягивают его для того, чтобы научиться воевать с нашей оборонной стратегией”, - подчеркнула спикер.

Добавим

Генштаб ВСУ сообщал ранее, на Северском направлении продолжается вывоз по железной дороге и военно-транспортными самолетами военной техники вооруженных сил российской федерации с территории республики беларусь.

В то же время, зафиксировано перемещение отдельных подразделений Вооруженных сил республики беларусь в направлении государственной границы Украины. Не исключается проведение ротации подразделений, привлеченных к усилению охраны государственной границы беларуси.



