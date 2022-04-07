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Мэр Днепра просит выезжать из города: прежде всего женщин, детей и пожилых людей

Мэр Днепра просит выезжать из города: прежде всего женщин, детей и пожилых людей

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Мэр Днепра Борис Филатов во время брифинга рекомендовал эвакуироваться из города женщинам, детям, людям пожилого возраста, а также некоторым другим, пишет УНН.

Цитата

"Ситуация постепенно на Донбассе накаляется, и мы понимаем, что апрель будет достаточно горячим, поэтому большая очень просьба! Всех, кто имеет возможность, как я уже говорил неоднократно – выехать. В первую очередь это касается женщин, детей и стариков. И кто не задействован в работе критической инфраструктуры, кто не задействован на промышленных предприятиях. Кто не производит добавочный продукт и напрямую не интегрирован в экономику. Я бы всё таки рекомендовал побыть в более безопасном месте", - сказал Филатов.

Дополнение

Генштаб ВСУ информирует, что основные усилия оккупанты сосредоточивают на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область
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