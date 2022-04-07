Оккупанты похитили депутата Херсонского облсовета от “Европейской солидарности”

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Каховке Херсонской области российские оккупанты похитили депутата Херсонского областного совета от партии "Европейская солидарность", экс-главу Каховской районной администрации. Об этом в Facebook сообщил руководитель фракции"Европейская солидарность" в Херсонском облсовете Сергей Хлань, пишет УНН.

Цитата

“В Каховке оккупанты похитили депутата Херсонского областного совета от "Европейской солидарности", экс-главу Каховской районной администрации Валерия Салтыкова”, - говорится в сообщении.

Добавим

В Херсонской области российские оккупанты похитили голову Бехтерской общины Бурака Михаила Ивановича.



