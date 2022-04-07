Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,94 -0,1434 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
12645

Оккупанты похитили депутата Херсонского облсовета от “Европейской солидарности”

Оккупанты похитили депутата Херсонского облсовета от “Европейской солидарности”

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Каховке Херсонской области российские оккупанты похитили депутата Херсонского областного совета от партии "Европейская солидарность", экс-главу Каховской районной администрации. Об этом в Facebook сообщил руководитель фракции"Европейская солидарность" в Херсонском облсовете Сергей Хлань, пишет УНН.

Цитата

“В Каховке оккупанты похитили депутата Херсонского областного совета от "Европейской солидарности", экс-главу Каховской районной администрации Валерия Салтыкова”, - говорится в сообщении.

Добавим 

В Херсонской области российские оккупанты похитили голову Бехтерской общины Бурака Михаила Ивановича.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.