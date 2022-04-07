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В Луганской области не осталось ни одной уцелевшей больницы - глава ОВА

В Луганской области не осталось ни одной уцелевшей больницы - глава ОВА

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Луганской области не осталось ни одной уцелевшей больницы. Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Цитата

“С начала полномасштабной войны россии и Украины, в нашей области было обстреляно каждое медицинское учреждение... Рашисты умышленно лишают Луганскую область учреждений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить. Больницы мы отстроим, а предатели почувствуют на себе действие закона о коллаборантах”, - подчеркнул Гайдай.

Детали

Глава ОВА обнародовал фотографии разрушенной орками новой Рубежанской больницы с высокотехнологичным оборудованием.

Ныне больница осталась на оккупированной части города, а оккупанты снимают там видео и обвиняют украинских военных в разрушениях, указал он.

Гайдай добавил, что предатель-главный врач подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу.

Дополнение

Российские оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске Луганской области.

Источник: УНН
Теги: Луганск и Луганская область
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