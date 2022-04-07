Мэр: 90% населения Бучи погибли не от осколков, а от пуль

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Девяносто процентов населения Бучи погибли не от осколочных ранений, а от пуль российских оккупантов. Об этом в интервью DW рассказал мэр города Анатолий Федорук, сообщает УНН.

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"Практически 90% - это пулевые ранения, а не осколочные", - рассказал мэр города.

Детали

По словам мэра, в Буче обнаружили три места массовых захоронений. Это территория предприятия "Украгроснаб", где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. Также это улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь "Променистый", где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми ранениями.

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Федорук сообщил, что в Буче, которая стала настоящим адом для украинцев, 112 домов разрушены оккупантами и не подлежат восстановлению.

Кроме того, 18 многоквартирных домов сгорели в результате артиллерийских обстрелов. Два из них не подлежат восстановлению, поскольку являются панельными.