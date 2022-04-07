Япония просит МУС расследовать военные преступления в Киевской области после отхода оккупантов

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Япония обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой расследовать убийство гражданских лиц в Киевской области россией как возможное военное преступление, заявил во вторник премьер-министр страны Фумио Кисида, пишет УНН со ссылкой на CNN.

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"Убийство этих невинных мирных жителей является военным преступлением, и наша страна обратилась в Международный уголовный суд с просьбой расследовать это. Я считаю, что россия должна быть привлечена к строгой ответственности", - сказал Кисида журналистам.

Детали

В понедельник Кисида выразил шок и беспокойство в ответ на "ужасные зверства", совершенные против мирного населения Украины в городе Буча на окраине Киева.

Контекст

Фотографии тел на улицах в Буче появились на выходных после отхода российских войск из этого района, что побудило Президента Украины Владимира Зеленского призвать прекратить российские военные преступления.