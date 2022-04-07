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"Крайне неприемлемые": Япония осудила угрозы россии в свою сторону

"Крайне неприемлемые": Япония осудила угрозы россии в свою сторону

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Главный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацун заявил, что любые контрмеры россии против Японии в ответ на санкции, введенные Токио против москвы, являются неприемлемыми. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Вся эта ситуация связана с агрессией россии против Украины. Любой ответ, который пытается переложить ответственность на Японию, является крайне неоправданным и неприемлемым", - сказал он.

Детали 

Заявление Мацун прозвучало в ответ на слова чиновницы российского МИД Марии Захаровой, которая в среду, 6 апреля, заявила, что россия рассматривает контрмеры против Японии через введенные санкции против рф на фоне ее нападения на Украину.

Она сказала, что Токио "разжигает антироссийскую истерику в японском обществе". Захарова раскритиковала Японию за "послушное выполнение инструкций, полученных из-за океана", якобы подрывающее российско-японские отношения.

Напомним 

Япония заявила, что санкции против россии будут лишь усиливаться, пока не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

США, Европейский Союз и их союзники продолжают вводить ограничения против россии после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Источник: УНН
Теги: Япония
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