В Киеве и Киевской области остается угроза ракетных ударов - Грузевич

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Ситуация в Киеве и Киевской области стабильна, однако остается угроза нанесения ракетных ударов противником. Об этом сообщил бригадный генерал, заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Сегодня ситуация в Киеве и Киевской области стабильная. Единственное, что остается - это угроза нанесения ракетных ударов противника. Да, их стало меньше, но такая угроза еще существует. Поэтому пренебрегать, когда объявляется воздушная тревога - не надо. Надо соблюдать соответствующие правила", - сказал Грузевич.

Детали

Кроме того, он сообщил, что в течение двух дней в Киеве, совместными действиями поймано 16-ть ДРГ.

"Мы думаем, что тихо - но он здесь есть (противник - ред.). Покидая нашу область он оставил диверсионные группы, вчера мы провели зачистку одного района, поймали одну группу. Горсть датчиков - по которым наводятся ракеты. То есть пренебрегать правилами безопасности - не надо", - сказал Грузевич.

Он отметил, что нужно быть осторожными, потому что случаются в этих группах и завербованные украинцы.

"Да, большинство из Донецкой и Луганской областей, но все же они украинцы. Когда и как завербованы, разбираются другие структуры. Но, к большому сожалению, в войне с россией на стороне противника действуют наши этнические украинцы", - рассказал Грузевич.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко призвал людей пока что не возвращаться в столицу, ведь еще остается вероятной угроза обстрелов города оккупантами.

Как писал УНН, военные Вооруженных сил Украины восстановили контроль над частью населенных пунктов на Киевщине и Черниговщине.