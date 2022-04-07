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Пограничники подняли украинский флаг в самой северной точке Украины

Пограничники подняли украинский флаг в самой северной точке Украины

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украинские пограничники подняли государственный флаг Украины в Гремячее – самой северной точке нашего государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Север".

Цитата

"Над Гремячем взвился флаг Украины! Подразделения ГПС ООО "Северск" подняли сине-желтый флаг и стоят на защите границы на самой северной точке нашей родины", – говорится в сообщении.

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Гремячее – село в Киверцовском районе Волынской области.

Источник: УНН
Теги: пограничники
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