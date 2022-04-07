В Гостомеле обнаружили еще одно место массовой казни украинцев оккупантами

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В городе Гостомель вчера было найдено в здании одного из бытовых помещений 11 тел погибших гражданских украинцев, убитых рашистскими оккупантами. Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНН.

Цитата

“В городе Гостомель вчера было найдено в здании одного из бытовых помещений 11 тел погибших гражданских лиц Украины. Они также были убиты оккупантами”, - сказал советник министра.

Детали

Геращенко напомнил, что в поселке Мотыжин Киевской области было найдено место массового убийства, казни граждан Украины - была убита семья поселкового головы Мотижина Ольги Сухненко.

“Был убит ее муж, ее сын, и мы до сих пор не можем найти ее дочь. Рядом с их телами бли тела еще трех украинцев, в том числе одного из бойцов территориальной обороны”, - отметил он.

“В настоящее время уже известно о более чем 400 убитых мирных граждан на территории Киевской области. Но, этот счет будет идти на увеличение”, - добавил советник министра.

Добавим

Фотографии тел на улицах в Буче появились на выходных после ухода российских войск из этого района, что побудило Президента Украины Владимира Зеленского призвать прекратить российские военные преступления.