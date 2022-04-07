Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,94 -0,1434 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
9090

Google поможет оцифровать последствия вторжения рф в разрушенных городах - МВД

Google поможет оцифровать последствия вторжения рф в разрушенных городах - МВД

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google начали проект по оцифровке последствий военной агрессии российской федерации против Украины. Цель проекта - фиксация причиненных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах. Об этом сообщает МВД, пишет УНН.

Цитата

"Этот проект стартовал с освобожденного города Ирпень. Одновременно работу начинают несколько команд. Мы хотим максимально охватить все города, где были наибольшие разрушения, которые безусловно нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на картах Google и будет доступна для широкой общественности. Весь мир должен видеть, как наши города выглядели раньше и что с ними совершил агрессор", - сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

Детали

Сообщается, что также планируется, что новый проект будет в общем доступе для людей, которые хотят обладать объективными данными о своей местности и своем недвижимом имуществе. Отдельно создадут сервис для правоохранителей и спасателей, которые смогут использовать его как информационно-справочный ресурс для координации своих действий и дополнительной фиксации положения вещей в регионе.

"Первые результаты начала слаженной работы можно будет оценить со следующей недели. Специалисты Google обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных улиц и зданий в городе Ирпень", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Ирпене 1 500 волонтеров в течение часа вызвались помочь разбирать завалы.

Источник: УНН
Теги: МВД, Россия, Киевская область, война, Google
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.