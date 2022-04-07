Google поможет оцифровать последствия вторжения рф в разрушенных городах - МВД

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство внутренних дел Украины совместно с экспертами мирового технологического гиганта Google начали проект по оцифровке последствий военной агрессии российской федерации против Украины. Цель проекта - фиксация причиненных российскими оккупантами разрушений в украинских городах и селах. Об этом сообщает МВД, пишет УНН.

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"Этот проект стартовал с освобожденного города Ирпень. Одновременно работу начинают несколько команд. Мы хотим максимально охватить все города, где были наибольшие разрушения, которые безусловно нужно зафиксировать. Эта информация будет размещена на картах Google и будет доступна для широкой общественности. Весь мир должен видеть, как наши города выглядели раньше и что с ними совершил агрессор", - сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Игорь Бондаренко.

Детали

Сообщается, что также планируется, что новый проект будет в общем доступе для людей, которые хотят обладать объективными данными о своей местности и своем недвижимом имуществе. Отдельно создадут сервис для правоохранителей и спасателей, которые смогут использовать его как информационно-справочный ресурс для координации своих действий и дополнительной фиксации положения вещей в регионе.

"Первые результаты начала слаженной работы можно будет оценить со следующей недели. Специалисты Google обещают обнародовать первые панорамные снимки разрушенных улиц и зданий в городе Ирпень", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Ирпене 1 500 волонтеров в течение часа вызвались помочь разбирать завалы.