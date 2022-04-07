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Повредила российская ракета: начали ремонтировать трассу Киев-Чоп

Повредила российская ракета: начали ремонтировать трассу Киев-Чоп

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Начали проводить ямочный ремонт трассы Киев-Чоп, которая была повреждена в результате вражеского ракетного удара. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, информирует УНН.

Детали

"Работаем, чтобы вы поскорее смогли вернуться домой. Начался ямочный ремонт трассы Киев-Чоп, которая была повреждена в результате ракетного удара. Надеемся, вскоре проезд по ней будет восстановлен", — написал Тимошенко.

Он напомнил, что возвращаться в Киев и область пока опасно для жизни и надо еще немного подождать.

Напомним

2 апреля в Министерстве обороны Украины заявили, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

По данным Киевской ОВА, ситуация вокруг Киева контролируемая, но возвращаться в столицу все еще небезопасно.

Источник: УНН
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