Бородянка: спасатели только начали разбирать завалы и уже нашли четыре тела

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Бородянке Киевской области во время разбора завалов уничтоженных домов по улице Соборной спасали четырех погибших украинцев. Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНН.

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“Вчера начались работы в городе Бородянка, куда также была вывезена группа иностранных медиа, с разбора многоквартирных домов, которые были обрушены в начале марта после ударов российской авиации”, - сказал Геращенко.

С его слов, русский летчик, военный преступник, получил приказ сбрасывать бомбы на мирный украинский город. В результате, около 10 домов были обрушены. Под их завалами остались украинцы: кто-то умер внезапно, а кто-то умирал дни, а возможно недели, под завалами бетона, без воды, без еды, в полной темноте.

“В настоящее время, после начала работ вчера по домам по адресам вул. Соборная 429 и вул. Соборная 429-а уже найдены тела четырех украинцев, которые погибли под руинами этих домов. И это только начало, потому что, как мне доложили работники ГСЧС, 5-этажные дома пока разобраны до 3-го этажа. И мы не знаем, сколько еще украинцев осталось под завалами, подвалах, где люди пытались спастись от бомбардировки”, - добавил он.

Детали

Геращенко отметил также, что, по информации Бородянского сельского головы, считаются пропавшими без вести в настоящее время около 200 жителей Бородянки.

“Мы понимаем, что многие из них уже исчезли навсегда”, - добавил он.

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