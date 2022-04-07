Украинцы могут помочь разобрать завалы в Бородянке: как это сделать

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Украине запустили проект, с помощью которого желающие могут присоединиться к разбору завалов в Бородянке Киевской области, которые оставили российские оккупанты. Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНН.

По согласованию с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Геращенко рассказал о волонтерском проекте “Добробат”.

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“Создан сайт, где каждый, кто хочет помочь убрать как можно быстрее бетонные руины, завалы, при своем собственном участии, могут там зарегистрироваться. Вас пригласят в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Если вы физически сильны и готовы к этому... На сайте вы можете зарегистрироваться, с вами свяжутся, вам дадут указания и вы сможете выехать в Бородянку вместе с сотрудниками ГСЧС помогать в разборе завалов, огромных руин, которые оставили российские подонки”, - сказал советник министра.

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Только руины остались от жилых домов в Бородянке на Киевщине, которую на днях освободили от рашистских оккупантов.

По словам Генпрокурора Украины Ирины Венедіктової, ситуация с человеческими жертвами в населенном пункте еще хуже, чем в Буче.