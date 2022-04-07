Перехват СБУ: российские оккупанты называют войну в Украине адом для себя

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты так "выгребают" от украинских военных, что называют эту войну адом для себя. Об этом сообщает СБУ, передает УНН.

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"В первые два дня только с нашей бригады 500 человек по кусочкам, в пакетах привезли. Мы огромные потери несем, огромные. В плен много берут... Мы по мирным бъем", - рассказывает он в телефонном разговоре со своей знакомой.

Детали

На перехваченных СБУ пленках слышно, как захватчик жалуется на свое руководство и говорит, что о них даже не вспоминают: "Про меня здесь совсем забыли, вообще. Они недели 2 все думали, что мы уже погибли".

Сейчас оккупанты ждут ротации: чтобы по приезду в рф сразу написать заявление на увольнение.

"Мы просто сидим и ждем, никто ничего не делает. Просто деревню оккупировали, пьяные пид*расы. Приезжаю и сразу увольняюсь, если вернусь", - резюмирует захватчик.

"Если" - верное уточнение. Но даже если оккупант вернется живым, его преступления задокументированы и правосудие будет ждать на него, отмечает СБУ.