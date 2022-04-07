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В Чехии выпустили коллекционную банкноту "Слава Украине"

В Чехии выпустили коллекционную банкноту "Слава Украине"

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Чехии выпустили коллекционную банкноту под названием Sláva Ukraině (Слава Украине). Ее можно приобрести, все деньги передадут на помощь Украине, информирует УНН.

Детали

Банкноту уже можно купить на сайте за 1500 крон (примерно 1980 гривен). Деньги с продажи передадут организации Post Bellum, которая собирает средства на помощь украинцам.

Всего изготовили 20 тысяч коллекционных купюр. Дизайн разработала художница Ева Гашкова.

Банкнота сине-желтого цвета. На ней изображен монумент Берегини, расположенный на Майдане Незалежности в Киеве. Также купюру украшает Софийский собор.

Напомним

Улица в Праге, на которой расположено посольство россии в Чехии, будет переименована на улицу Украинских Героев.

Источник: УНН
Теги: Чехия
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