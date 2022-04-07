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Швейцария уже арестовала российских активов на 8 млрд долларов

Швейцария уже арестовала российских активов на 8 млрд долларов

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Швейцария на сегодня уже заблокировала российские активы на 7,5 млрд швейцарских франков (8 млрд долларов) — через пять недель после того, как страна впервые ввела санкции против тех, кого считают близкими к президенту рф владимиру путину, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Новая цифра арестованных активов является 30-процентным скачком по сравнению с 5,75 млрд франков, о которых 24 марта сообщил Швейцарский секретариат по экономическим вопросам (SECO). Более высокий показатель свидетельствует о том, что реализация санкций работает хорошо, заявил глава SECO Эрвин Боллинджер.

Так, российские активы в Швейцарии составляют от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков, сказал Боллинджер, сославшись на данные Швейцарской банковской ассоциации, но "позвольте мне прояснить, что не каждый россиянин здесь под санкциями", - сказал он.

Из 900 человек, упомянутых в данный момент в санкциях ЕС и Швейцарией, "очень немногие" из этих людей имеют недвижимость в Швейцарии, и "гораздо меньше являются налогоплательщиками", сказал Боллинджер.

"Мы можем говорить о хорошей горстке, я думаю. Это не 100", - добавил он.

SECO утверждает, что полностью реализовал все предыдущие пакеты санкций ЕС, но принятие мер может занять время из-за сложности каждого случая.

Дополнение

Чуть больше месяца назад Швейцария, как отмечает издание, удивила мир, отойдя от своего традиционного нейтралитета и заявив, что полностью примет меры ЕС против россии. Тем не менее, швейцарское правительство и, в частности, SECO подверглись критике со стороны политиков в Берне и в редакционных статьях газет за то, что они не сделали достаточно для блокировки российских активов, находящихся под санкциями.

SECO подверглось резкой критике отчасти из-за отказа "назвать и пристыдить" замороженные активы и их владельцев, в отличие от Великобритании. Та же свобода действий и относительно низкие налоговые ставки являются причинами, по которым страна является одним из ведущих мировых "хранилищ" офшорных российских богатств.

Поэтому на критику ответил Боллинджер.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Швейцария
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