Полиция арестовала имущество компании жены Медведчука

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Правоохранители арестовали активы общества, конечным бенефициаром которого является жена кума путина Виктора Медведчука Оксана Марченко. Три квартиры, два имущественных комплекса, дорогостоящие предметы искусства и транспортные средства будут переданы в управление агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Цитата

"Следователи Главного следственного управления по оперативному сопровождению сотрудников Департамента стратегических расследований Национальной полиции осуществляют досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества, конечным бенефициаром которого является супруга народного депутата Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 6 апреля следователи, оперативники ДСР и киберполиции провели санкционированные судом обыски по местам нахождения недвижимости, зарегистрированной на вышеупомянутое общество, в том числе и на даче Медведчука "Медвежья дубрава".

"Правоохранители изъяли более 300 картин известных художников (Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили", - отмечается в сообщении.

Кроме того, при процессуальном руководстве офиса Генерального прокурора удовлетворено ходатайство следователей об аресте трех квартир и двух имущественных комплексов.

Также готовятся ходатайства в суд о наложении ареста на изъятое в ходе обысков имущество.

"В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление к АРМА. Средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Украине разрешили арест Медведчука.

Ранее

27 февраля народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации сбежал из под домашнего ареста.

Контекст

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении относительно государственной измены и содействии деятельности террористической организации. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в деле речь идет, в частности, о закупке угля с ТОТ у террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Медведчука ареста или залога в 1 миллиард.

12 октября Печерский районный суд Киева, впрочем, отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Как писал УНН, в мае народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.