Оккупанты расстреляли лодку с 14 мирными людьми на Каховском водохранилище. Погибли трое взрослых и ребенок - Геращенко

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Российские оккупанты расстреляли лодку с 14 мирными людьми на Каховском водохранилище. Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, люди пыталась выбраться из села Первомаевка Херсонской области, передает УНН.

Детали

По словам Геращенко, группа людей пыталась выбраться из села Первомаевка Херсонской области по Каховскому водохранилищу на лодке.

"Ее (лодку - ред.) прибило к берегу в районе села Марьинское Криворожского района Днепропетровской области. В лодке находились 14 мирных граждан Украины, трое из которых - дети", - сообщил советник главы МВД.

По его словам, по сообщению МВД, на расстоянии 70 метров от берега села Марьинское рашисты подло накрыли их артиллерийским огнем и "Градами".

"В результате обстрела на месте погибли трое взрослых и ребенок 2009 года рождения. Среди погибших оказалась женщина-адвокат - нашли удостоверение, которое позволяет ей заниматься адвокатской деятельностью. Остальных доставили в больницу с осколочными ранениями различной степени тяжести", - добавил советник главы МВД.