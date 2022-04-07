Каждый комментарий, который делает Лавров, направлен на срыв мирных переговоров. Но Кулеба готов с ним встретиться

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба готов встречаться с своим российским визави Сергеем Лавровым, если это поможет достичь мира в Украине. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции в Брюсселе, пишет УНН.

Цитата

“Из того, что я слышу от министра Лаврова публично, я никакого оптимизма не получаю. По-моему, каждый комментарий, который он делает, направлен на срыв переговоров, на их блокировку, а не на продолжение переговоров. Менее того, я уже один раз с ним встречался, как раз в Анталии. У меня нет в отношении него каких-то особых чувств, которые мне бы помешали с ним встретиться снова для прекращения войны в Украине”, - сказал Кулеба.

Детали

По мнению дипломата, министр Лавров является частью преступной системы президента рф владимира путина.

То, что он оправдывает бомбардировки больницы в Мариуполе и военные преступления, совершенные в Буче и других городах и селах Украины, и называет их фейком - делает его соучастником этих преступлений, уверяет дипломат.

“Но, я готов встречаться, потому что он - официальное лицо, и если вопрос мира в Украине и прекращения смертей - то я готов встречаться с кем угодно”, - добавил он.

Напомним

10 марта в турецкой Анталии состоялись переговоры с участием министров иностранных дел Украины, Турции и рф. Главная тема переговоров - прекращение войны россии против Украины.