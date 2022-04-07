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Турция готова создать условия для новых переговоров Украины и рф - Чавушоглу

Турция готова создать условия для новых переговоров Украины и рф - Чавушоглу

Мевлют Чавушоглу

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Турция готова создать условия для новых переговоров рф и Украины. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на брифинге по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".

Детали

Он отметил, что последние фото и видео из украинских городов, в том числе из Бучи, бросили тень на переговорный процесс между рф и Украиной.

Чавушоглу назвал произошедшее в украинской Буче недопустимым и бесчеловечным. "Произошедшее в Буче – постыдно с точки зрения человечества", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что единственный выход из войны в Украине - это дипломатия.

Министр сообщил, что Анкара предложила конфликтующим сторонам продолжить переговоры в Турции.

"Турция во все периоды выступала за мир и законность. Эта война рано или поздно также завершится. Что касается вероятных сценариев, то вначале состоится встреча на уровне глав МИД, а затем президентов. Мы выступаем за то, чтобы эти встречи прошли в Турции. Обе стороны в принципе поддерживают идею проведения переговоров в нашей стране", - констатировал он.

Глава турецкой дипломатии далее привлек внимание к ситуации в Мариуполе.

Он отметил, что Анкара продолжает переговоры с властями россии и Украины по вопросу организации эвакуации из этого города морским путем.

Ранее

Зеленский сообщал, что Турция уже сегодня готова вывезти раненых и погибших в городе Мариуполь, но из порта в Бердянске.

Дополнение

29 марта в Турции состоялись переговоры делегаций Украины и рф.

Сообщалось, что переговоры должны были продолжаться несколько дней, однако позже стало известно, что делегаты страны-агрессора вернулись в рф в тот же день.

31 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена согласовать дату скорой встречи президентов Украины и россии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Турция
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