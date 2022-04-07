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Оккупанты обстреляли Харьков: горит один из ТЦ в районе Салтовки

Оккупанты обстреляли Харьков: горит один из ТЦ в районе Салтовки

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Результате обстрела российскими войсками в Харькове вспыхнул пожар в одном из торговых центров в районе Салтовки, сообщили Суспильному в ГСЧС региона, передает УНН.

Детали

По данным спасателей, огонь охватил более 2500 квадратных метров.

"В 17:20 спасателям удалось остановить распространение огня. По предварительной информации, раненых нет — торговый центр не работал, людей там не было", - говорится в сообщении.

Источник: УНН
Теги: Украина, Харьков и Харьковская область
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