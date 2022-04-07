Генсек НАТО: странно делить предоставляемое Украине оружие на оборонительное и наступательное

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Странно разграничивать предоставляемую Украине военную помощь на оборонительную и наступательную, так как Украина – это страна, которая обороняется. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в четверг по итогам заседания министров иностранных дел стран-союзников, пишет УНН.

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"Союзники предоставляют широкий спектр различных систем вооружений, как советских систем, так и современного оборудования, и я думаю, что различие между наступательными и оборонительными - немного странное, потому что мы говорим о предоставлении оружия стране, которая обороняется. А самооборона - это право, которое закреплено в Уставе ООН. Таким образом, все, что Украина делает при поддержке союзников по НАТО, является оборонительным, потому что она защищает себя", - сказал Столтенберг.

Детали

По его словам, Украине нужны разные виды оружия, и союзники предоставляют разные виды оружия, и в НАТО "видят эффект" такой помощи.

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Ранее сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что такая позиция союзников – результат работы дипломатии и еще одна "разрушенная стена".

"Проблема с партнерами в том, что вам всегда нужно ломать одну стену за другой. Первая стена была "мы не собираемся присылать вам оружие". Хорошо, мы сломали ее, никто больше так не говорит, почти. Следующей стеной было "мы пришлем вам легкое вооружение, но не тяжелое". Хорошо, мы сломали и эту стену. Вот до недавнего времени слышал: "Мы будем присылать вам оборонительное оружие, но мы не можем прислать вам наступательное оружие". Хорошо, мы объяснили, что в Украине нет никакой разницы, потому что мы защищаемся, любое оружие оборонительное по определению. Хорошо, кажется, мы сломали и эту стену. И вот мы снова в такой ситуации – "когда". Когда вы отправите это? - "Это требует времени". Но у нас нет времени", - рассказал он.