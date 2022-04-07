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На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов с территории беларуси - Генштаб

На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов с территории беларуси - Генштаб

КИЕВ. 7 апреля. УНН. На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов оккупантов с территории беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики беларусь", - говорится в сообщении.

Дополнение

Председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщал, что над Волынью сбили ракеты, которые прилетели со стороны Беларуси.

Сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил Ббеларуси  к войне против Украины, сообщили в Минобороны.

Источник: УНН
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