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В Херсонской области ВСУ задержали четырех оккупантов

В Херсонской области ВСУ задержали четырех оккупантов

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Херсонской области одной из разведывательных групп Вооруженных Сил Украины, были задержаны четверо российских оккупантов. Об этом сообщает Группировка войск "Юг", передает УНН.

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"На территории Херсонской области одной из разведывательных групп Вооруженных Сил Украины, были задержаны четверо военнослужащих российской федерации. В настоящее время с военнослужащими страны-агрессора ведется допрос", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что целью допроса является получение информации о принадлежности их к конкретному подразделению вс рф, состоянии укомплектованности вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами и личным составом, получение информации о задании подразделения.

"Это позволит прогнозировать дальнейшие действия противника по продвижению его подразделений по территории Херсонской области. Кроме этого планируется установка личных данных захваченных военнослужащих страны-агрессора для дальнейшего обмена пленными", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине составили уже около 18,9 тыс. человек, 698 танков и сотни единиц другой военной техники.

Источник: УНН
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