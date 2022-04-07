В Рубежном ранено сотрудника ГСЧС и повреждено еще три дома

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Рубежном пострадали еще три дома и ранено сотрудника ГСЧС при выполнении через вражеский обстрел. Об этом в своем Telegram сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, пишет УНН.

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"У 35-летнего мужчины ранения средней степени тяжести. Вражеский обстрел возобновился после того, как наряд ГСЧС прибыл на вызов. Этот дом - один из пятерых, которые вспыхнули от огня россиян сегодня в Рубежном", - написал Гайдай.

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По его словам, в целом в результате мощных обстрелов Рубежного, Лисичанска, Новодружеска, Золотого-4, Кременной повреждено 14 объектов.

"Из них 9 частных жилых домов, хозяйственные постройки, гаражи, склад в Лисичанске и др. Из-под завалов спасены три человека. Во время обстрела и попадания снаряда в жилой дом погиб мужчина в Кременной", - сообщил Гайдай.

Дополнение

Гайдай сообщал, что в Луганской области не осталось ни одной уцелевшей больницы.