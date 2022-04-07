Боятся звонков из Украины и беларуси и ежедневно читают "Красную звезду" - в российской армии усиливают пропаганду

КИЕВ. 7 апреля. УНН. рф усиливает пропаганду среди личного состава военных учебных центров. Об этом говорится в письме начальника ракетных войск и артиллерии вс рф Михаила Матвеевского к руководителям учебных центров. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.

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В частности, Матвиевский требует довести до личного состава запрет отвечать на звонки и сообщения с номеров с кодами "+375, +380" (беларусь, Украина). Если, все же, вызов принят, все сказанное собеседником по определению воспринимать как ложь и провокацию (независимо от содержания разговора). После этого заблокировать номер собеседника на своем телефоне, затем обратиться к оператору мобильной сети также по блокировке абонента.

Пропаганда также должна включать разъяснение о "плюсах" участия в войне с Украиной. А именно о социальных гарантиях и повышенных выплатах.

Все украинские и "другие" ресурсы объявляются такими, которые распространяют фейки и недостоверную информацию.

Зато все военнослужащие обязуются каждый день знакомиться с содержанием газеты "Красная звезда".

"Все это продолжает политику полной информационной самоизоляции рф и внедрение пропаганды на уровне Северной Кореи. Любое внешнее воздействие (независимо от качества и тематики контента) по определению объявляется враждебным", - отметили в разведке.