Зеленский призвал Кипр закрыть порты для российских судов и остановить все привилегии для россиян

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков Кипра заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов. Об этом он сказал во время выступления перед парламентом Кипра, передает корреспондент УНН.

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"Нужно полностью закрыть все порты демократического мира для российских судов. Это должно быть совместное решение на уровне Евросоюза, но на уровне вашего государства возможно также, как минимум заморозить использование россиянами всех принадлежащих им яхт и других судов, которые есть в ваших водах. Вы можете остановить действующие привилегии для граждан россии, начиная от так называемых "золотых паспортов" для всех россиян без исключения, заканчивая двойным гражданством для них", - сказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что если будет доказано, что отдельные россияне осуждают военные преступления российских военных и не имеют целью использовать юрисдикцию Кипра для избежания санкций, а также других ограничений против россии, тогда может быть допустимым обычное отношение к этим людям.

"Нужно остановить любые попытки российских граждан, которые попали под санкции, обходить эти ограничения. Нужно сделать всю надлежащую работу, чтобы подготовить Евросоюз к неизбежному эмбарго на поставки энергоносителей из России...", - отметил Зеленский.

Дополнение

Тайвань заявил о новых санкциях против россии, они направлены на ограничение высокотехнологичного экспорта.