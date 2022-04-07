россия после исключения из Совета по правам человека ООН решила выйти оттуда сама

КИЕВ. 7 апреля. УНН. россия решила досрочно прекратить свое членство в Совете ООН по правам человека после того, как Генеральная ассамблея ООН проголосовала за ее исключение из совета. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя рф при ООН Геннадий Кузьмин, передает корреспондент УНН.

Цитата

"российская федерация приняла решение о досрочном прекращении с 7 апреля текущего года своих полномочий члена Совета ООН по правам человека", - сказал он после принятия Генассамблеей ООН решения.

Контекст

Генассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о приостановке участия россии в Совете по правам человека.

Как отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя это решение - военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека.