Если у Индии будет желание - ее пригласят стать гарантом безопасности для Украины - Зеленский

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если у Индии будет желание, ее пригласят стать гарантом безопасности для Украины. Об этом он сообщил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, передает УНН.

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"На сегодня мы заинтересованы в гарантах безопасности, среди гарантеров безопасности мы видим ведущие страны, которые могут обеспечить нам опасные условия, у нас их не было в прошлом, но я верю, что они будут в будущем. Среди этих стран мы видим: США, Великобританию, Польшу, Германию, Францию, мы предлагаем и Китая, предлагаем Турции, Италия хочет и мы поддерживаем такую позицию. Если будет желание у Индии быть среди гарантов безопасности для Украины, я думаю, что мы с удовольствием пригласим Индию, потому что это также мощный игрок в мире", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский ранее сообщал, что США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль уже готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины.

США и союзники обдумывают, как Запад может предоставить Украине альтернативные гарантии безопасности, если она откажется от своей заявки на членство в НАТО в качестве уступки россии.

Зеленский отмечал, что США пока что не согласны предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, как просит наша страна.

Кроме того, Зеленский сообщал, что Украина пока не получила список стран с их подтвержденным согласием о предоставлении гарантий безопасности.