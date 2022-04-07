Новости: Общество
7 апреля 2022, 21:50 • Тоня Туманова • 3360
Работа гуманитарных коридоров: сегодня эвакуировали 4 676 человек
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня с помощью гуманитарных коридоров было эвакуировано 4 676 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram, передает УНН.
Детали
По словам Тимошенко, собственным транспортом воспользовались:
Из Мариуполя в Запорожье - 1 205 человек
Из Бердянска, Пологов, Васильевки, Мелитополя в Запорожье - 2 051 человек
Эвакуационными автобусами воспользовались:
В Луганской области 1 420 человек с Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной.
Источник: УНН
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