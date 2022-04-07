Работа гуманитарных коридоров: сегодня эвакуировали 4 676 человек

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня с помощью гуманитарных коридоров было эвакуировано 4 676 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Тимошенко, собственным транспортом воспользовались:

Из Мариуполя в Запорожье - 1 205 человек

Из Бердянска, Пологов, Васильевки, Мелитополя в Запорожье - 2 051 человек

Эвакуационными автобусами воспользовались:

В Луганской области 1 420 человек с Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной.