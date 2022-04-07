Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,94 -0,1434 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Эксперт рассказал, какие этапы предусматривает алгоритм гуманитарного разминирования территорий
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
3360

Работа гуманитарных коридоров: сегодня эвакуировали 4 676 человек

Работа гуманитарных коридоров: сегодня эвакуировали 4 676 человек

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня с помощью гуманитарных коридоров было эвакуировано 4 676 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Тимошенко, собственным транспортом воспользовались:

Из Мариуполя в Запорожье - 1 205 человек

Из Бердянска, Пологов, Васильевки, Мелитополя в Запорожье - 2 051 человек

Эвакуационными автобусами воспользовались:

В Луганской области 1 420 человек с Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной.

Источник: УНН
Теги: Украина, эвакуация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.