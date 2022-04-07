Зеленский: гарантии безопасности и встреча с путиным - это параллельный процесс

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что договоренности о гарантиях безопасности для Украины не обязательно должны предшествовать его встрече с российским диктатором владимиром путиным. Об этом он сообщил в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, передает УНН.

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"Я считаю, что это параллельный процесс. Не нужно никакими встречами или четкими договоренностями замедлять процесс диалога. Мы на сегодня знаем, что те или иные страны готовы показать нам гарантии безопасности. Лучше было бы до встречи с россией уже иметь четкие договоренности по нашим гарантерам безопасности и четкие договоренности, какие конкретно страны готовы на себя взять те или иные обязанности", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, было бы лучше, чтобы с пулом договоренностей встречаться с рф, чтобы не просто была встреча ради встречи, а была какая-то конкретика.

"Тем не менее, мы готовы, чтобы все это происходило в параллельном формате, чтобы не ждать, что наша встреча будет за год или за два года. Мы не хотим, чтобы война продолжалась так долго", - отметил Президент.

Дополнение

Зеленский ранее сообщал, что США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль уже готовы обсуждать список гарантий безопасности для Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и россии владимира путина является неизбежной для окончания войны, документы для такой встречи готовят на переговорах делегации.

Добавим

Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным один на один и назвал приоритетные вопросы.