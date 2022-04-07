Зеленский: Украина не контролирует в оккупированных городах свои морские порты

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украина пока не контролирует свои южные порты, там постоянно идут бои с оккупантами. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью индийскому СМИ Republic Media Network, передает УНН.

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"К сожалению, нет (Украина не контролирует южные порты - ред.) к сожалению, порты сегодня (не контролируются - ред.) в тех городах, которые заняты, например, в Бердянске. Бердянск оккупирован, коридор южного региона нашего государства оккупирован. Мариуполь заблокирован, там никто не может пользоваться этим портом. Это невозможно, там постоянно идут бои. Также полностью оккупирован, заблокирован Мелитополь. Все это один регион - южный край нашего государства", - рассказал Зеленский.

Детали

Президент отметил, что россия и до войны всегда блокировала черноморско-азовское побережье Украины. Он отметил, что скопление российских войск и техники продолжается не только в южном регионе, но и на востоке страны.

По его словам, в частности, блокируется с обеих сторон Харьков, хотя сам город Украина контролирует.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинская часть Черного и Азовского морей сейчас - это полностью "мертвое море".

Руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко сообщал, что российские оккупанты заминировали путь от Босфора до Одессы и соврали, что это украинские мины.

В МИД Украины отмечали что заминировав Черное море, россия пытается дискредитировать Украину перед международными партнерами.