Конгресс США проголосовал за отказ от импорта энергоносителей из россии

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В четверг Палата представителей Конгресса США одобрила закон, закрепляющий запрет на импорт российской нефти и приостанавливающий нормальные торговые отношения с россией и беларусью, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

Как сообщается, принятие обоих законопроектов произошло всего через несколько часов после того, как Сенат единогласно одобрил каждый из них с единогласной поддержкой.

В Конгрессе, первый законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с россией и беларусью, а также о возобновлении санкций за нарушения прав человека и коррупцию был принят 420 голосами против трех. Республиканские представители Мэтт Гетц (Флорида), Марджори Тейлор Грин (Джорджия) и Томас Мэсси (Кентукки) были единственными законодателями, проголосовавшими против этой меры.

Второй документ, направленный на то, чтобы законодательно закрепить запрет на импорт российской нефти, сжиженного природного газа и угля был принят 413 голосами против девяти. Два демократа, представители Ильхан Омар (Миннесота) и Кори Буш (Миссури), проголосовали против законопроекта вместе с представителями республиканцев Энди Биггсом (Аризона), Дэном Бишопом (Северная Каролина), Гаетцем, Полом Госаром (Аризона). , Грин, Мэсси и Чип Рой (Техас).

Оба законопроекта теперь направляются на подпись президенту Джо Байдену.

"Сегодня Конгресс завершил решительные, двухпартийные и двухпалатные действия, чтобы привлечь россию к ответственности за ее неспровоцированную, преднамеренную войну против Украины", — говорится в заявлении спикера Палаты Нэнси Пелоси.

"Агрессия путина и варварские военные преступления ужаснули мир и требуют решительного ответа", - добавила она.

Ранее

Как писал УНН, ранее на этой неделе Белый дом объявил, что Соединенные Штаты, Группа семи и Евросоюз вводят новые санкции против россии. В частности, речь о крупнейшем частном банке рф Альфа банке и Сбербанке, а также семье кремлевского диктатора и его приближенных.