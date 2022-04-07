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Изымут в пользу Украины: какая судьба ждет российские корабли, которые находятся в Измаиле

Изымут в пользу Украины: какая судьба ждет российские корабли, которые находятся в Измаиле

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Русские корабли, находящиеся на судоремонтном заводе в городе Измаил, будут принудительно изъяты в пользу Украины. Об этом в Telegram сообщил председатель Одесской ОГА Максим Марченко, передает УНН.

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"Относительно кораблей под российским флагом, которые сейчас находятся на судоремонтном заводе города Измаил. Вскоре Кабинетом министров, будет принято решение о принудительном изъятии этих кораблей в пользу Украины", - сказал Марченко.

Добавим

Председатель ОВА также напомнил, что приближается День освобождения Одессы от фашистских захватчиков, и призвал не собираться массово возле памятных мест.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, корабль
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