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В Ирпене вводится комендантский час на трое суток

В Ирпене вводится комендантский час на трое суток

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В соответствии с распоряжением начальника Киевской областной военной администрации Александра Павлюка в Ирпене вводится комендантский час на три дня - с 21:00 7 апреля до 9:00 11 апреля. Об этом в Telegram сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин, информирует УНН.

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"Въезд в город будет полностью закрытым. Проезд на Бучу будет осуществляться через Дмитровскую общину. На улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и наши волонтеры по согласованному списку. Это делается для содействия беспрепятственной работы наших правоохранительных органов. Спасибо за понимание!", - написал Маркушин.

Напомним 

На территории Гостомельского поселкового совета комендантский час продлится неделю.

Источник: УНН
Теги: комендантский час, Ирпень
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