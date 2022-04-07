Известная группа Pink Floyd выпустила совместную песню с Андреем Хлывнюком в поддержку Украины

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Легендарная британская рок-группа Pink Floyd, выпустила песню "Hey Hey Rise Up" совместно с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком на поддержку Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube Pink Floyd.

Детали

В основу трека "Hey Hey Rise Up" легла украинская песня "Ой у лузі червона калина", которая зазвучала в новом исполнении лидера "Бумбокса".

"Я надеюсь, что трек получит широкую поддержку и огласку. Мы хотим собрать средства и моральный дух. Мы хотим продемонстрировать нашу поддержку Украине и тем самым показать, что большая часть мира считает абсолютно неправильным для сверхдержавы вторгаться в независимую демократическую страну, которой стала Украина", - сказал лидер группы Pink Floyd Дэвид Гилмор.

Отмечается, что все средства, которые будут собраны, британские музыканты отправят на гуманитарную помощь для Украины.

Напомним

Благотворительный фонд легендарной группы Metallica пожертвовал украинцам 500 тысяч долларов.